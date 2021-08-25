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Возглавлявший ранее туркменские и российские команды Курбан Бердыев утверждён тренером «Кайрата»

  • 25.08.2021, 16:04,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Возглавлявший ранее туркменские и российские команды Курбан Бердыев утверждён тренером «Кайрата»В канун празднования своего 69-ти летия уроженец Ашхабада Курбан Бердыев стал тренером популярного казахского алма-атинского футбольного клуба «Кайрат», входящего в тройку лидеров чемпионата страны. Ранее Курбан Бекиевич успешно возглавлял туркменские и российские команды. Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба «Кайрат».

Рабочий контракт с новым тренером футбольного клуба «Кайрата» действует до конца года, но не исключено что он может продлиться еще на два года. До этого Бердыев с 27 мая работал на должности советника председателя наблюдательного совета «Кайрата».

Напомним, что не давно Курбан Бердыев был в списке тройки лиц, которые считались основными кандидатами на пост главного тренера сборной России о футболу.

Родившись, в солнечной столице Туркменистана, Курбан Бекиевич начал увлекаться футболом, а потом увлечение превратилось в карьеру футболиста, а далее тренера футбольных команд разных стран.

Под его руководством неоднократно футбольные команды выигрывали чемпионаты и побеждали титулованные европейские клубы. В своё время Бердыев возглавлял туркменские, казахские, российские команды, такие как «Ниса», Сборная Туркменистана, «Мунайшы», «Кайрат», «Рубин», «Ростов».Возглавлявший ранее туркменские и российские команды Курбан Бердыев утверждён тренером «Кайрата»


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