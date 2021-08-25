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В МИД России прокомментировали осквернение мемориалов в Молдове

  • 25.08.2021, 16:10,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В МИД России прокомментировали осквернение мемориалов в МолдовеОфициальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 25 августа прокомментировала ситуацию, которая произошла в Молдове, связанная с актами вандализма мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Напомним, что 21 августа был поврежден памятник возле села Корпач Единецкого района, посвященный воинам 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, которые вышли на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года. Вандалы разбили памятную плиту, установленную в честь советских десантников.

Другой инцидент произошел 23 августа в Кишиневе, неизвестные осквернили памятную надпись «Осмотрено. Мин нет», которая признана руководством столицы памятником истории.

Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает гнусные акты вандализма в отношении памятника советским воинам — борцам с фашизмом и рассчитывает на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных.

В заключение она отметила, что в России ожидают оперативного восстановления внешнего вида оскверненных памятников.


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