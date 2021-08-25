Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимости

Президент Армении Армен Саркисян 24 и 25 августа направил поздравительные послания главам государств Украины Владимиру Зеленскому и Восточной Республики Уругвай Луису Альберто Лакале Поу по случаю празднования в этих странах национального праздника – Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Глава армянского государства выразил уверенность в том, что установленные дружественные отношения в течение 30 лет между армяно-украинскими народами стали надежным и крепким фундаментом для наращивания межнациональных связей, а также способствуют выполнению инициатив на взаимовыгодной основе.

Также президент Армении поздравил народ, и руководство Уругвая с Днём независимости страны. Автор послания отметил, что двухстороннее сотрудничество, строится на принципах уважения и взаимодоверия. При этом было констатировано, что значимую роль в развитии взаимосвязи играет армянская община. Кроме того, было подчеркнуто, что для укрепления сотрудничества страны располагают колоссальным потенциалом и это отвечает национальным интересам.