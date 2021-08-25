﻿ Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимости » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:10 – Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимости 
  • 16:15 – Лукашенко и Путин по телефону сверили часы по актуальным вопросам региона 
  • 13:17 – Замминистра экономики Армении отметил эффективность программы господдержки в секторе агропереработки 
  • 23:01 – Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял участие в церемонии открытия выставки "Армия-2021" 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимости

  • 25.08.2021, 18:10,
  • В Мире + Европа Армения Политика
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимостиПрезидент Армении Армен Саркисян 24 и 25 августа направил поздравительные послания главам государств Украины Владимиру Зеленскому и Восточной Республики Уругвай Луису Альберто Лакале Поу по случаю празднования в этих странах национального праздника – Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Глава армянского государства выразил уверенность в том, что установленные дружественные отношения в течение 30 лет между армяно-украинскими народами стали надежным и крепким фундаментом для наращивания межнациональных связей, а также способствуют выполнению инициатив на взаимовыгодной основе.

Также президент Армении поздравил народ, и руководство Уругвая с Днём независимости страны. Автор послания отметил, что двухстороннее сотрудничество, строится на принципах уважения и взаимодоверия. При этом было констатировано, что значимую роль в развитии взаимосвязи играет армянская община. Кроме того, было подчеркнуто, что для укрепления сотрудничества страны располагают колоссальным потенциалом и это отвечает национальным интересам.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости
    » Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы Президенту Республики Армения Армену Саркисяну и Премьер-министру Армении Николу Пашиняну
    » Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости.
    » Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла поздравил Президента Республики Армения Армена Саркисяна с Днем независимости
    » Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Португалии по случаю национального праздника страны
    » Президент Грузии поздравил Петра Порошенко с Днем независимости Украины
    » Президент Армении поздравил президента Украины с Днем независимости
    » Владимир Путин поздравил армян с Днем Независимости
    » Армен Саркисян поздравил президента Таджикистана с Днем независимости
    » Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости
    » Пашинян – Зеленскому: Мы сможем придать новое качество армяно-украинскому сотрудничеству
    » Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Армению с Днем Независимости
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Как научиться красиво говорить и грамотно выражать свои мысли

    • 20:42
    • 0
    • 0

    Как перестать переоценивать собственные силы и научиться судить о себе адекватно

    • 18:42
    • 0
    • 0

    Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимости

    • 18:10
    • 0
    • 0

    В МИД России прокомментировали осквернение мемориалов в Молдове

    • 16:10
    • 0
    • 0

    Возглавлявший ранее туркменские и российские команды Курбан Бердыев утверждён тренером «Кайрата»

    • 16:04
    • 0
    • 0

    Как работает мозг кинозрителя

    • 15:00
    • 0
    • 0

    Гороскоп на сентябрь 2021 года

    • 14:30
    • 0
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67542
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 65594
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62441
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55102
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50211
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44507
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 42766
    • 0

    Лукашенко поздравил украинский народ с днём независимости

    • 13:38
    • 0
    • 0

    ВБ поможет Душанбе модернизировать системы водоснабжения и канализации

    • 11:39
    • 0
    • 0

    Если деньги находятся перед выборами, то найдутся и в «мирное время»

    • 13:27
    • 0
    • 0

    Жапаров потребовал избавляться от «нечистоплотных» милиционеров

    • 14:06
    • 0
    • 0

    Глава Таджикистана считает, что в правительстве Афганистане должны быть этнические таджики

    • 14:07
    • 0
    • 0

    Глава Армении поздравил президентов Украины и Уругвая с Днём независимости

    • 18:10
    • 0
    • 0

    В МИД России прокомментировали осквернение мемориалов в Молдове

    • 16:10
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА