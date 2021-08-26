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Туркменский лидер направил поздравления президенту и народу Кыргызстана

Туркменский лидер направил поздравления президенту и народу КыргызстанаГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 25 августа направил поздравительное послание президенту Киргизии Садыру Жапарову по случаю 30-летия Независимости страны. От имени туркменского народа и от себя лично лидер нации выразил сердечные поздравления и наилучшие пожелания. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В своём послании глава туркменской нации отметил, что за годы независимости Кыргызстан достиг значительных успехов в укреплении государственности, улучшении благосос­тояния народа и повышении авторитета страны на международной арене.

Было отмечено, что туркменско-кыргызские отношения дружбы и братства развиваются на протяжении многих лет в соответствии с принципами добрососедства, обоюдного уважения и взаимопонимания.

При этом, Бердымухамедов отметил, что визит кыргызского президента в Ашхабад в этом году стал важным этапом на пути укрепления уз дружбы между двумя народами, углубления сотрудничества двух стран в различных сферах.

Напомним, что Жапаров в 2021 году 2 раза посетил Туркменистан.


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