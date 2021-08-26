Россия направила военные самолёты для эвакуации граждан ОДКБ, Украины и РФ из Афганистана

Министерство обороны Российской Федерации по поручению российского президента Владимира Путина организовала вывоз более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины из Афганистана четырьмя самолётами военно-транспортной авиации. Об этом сообщает Интернет-портал.

— 25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины, — заявили в министерстве.

Отмечено, что разработана специальная авиационная группировка из четырёх самолетов военно-транспортной авиации. Самолёты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

На каждом самолёте военно-транспортной авиации для оказания медицинской помощи и поддержки эвакуированным находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с соответствующим медицинским оборудованием и препаратами. Также в самолётах присутствует запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.