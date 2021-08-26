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Минэкономика Армении высоко оценила эффект закупок сельхозтехники

  • 26.08.2021, 19:03,
  • В Мире + Европа
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Минэкономика Армении высоко оценила эффект закупок сельхозтехникиСоветник премьер-министра Армении Роберт Гукасян и заместитель министра экономики Арман Ходжоян приняли участие в очередном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам района Сюника. Обсудили актуальные вопросы и оценили выполненные работы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Армении.

В ходе совещания было сказано, что принимая во внимание потребности региона в технике, общине Горайк были переданы комбайнеры. Благодаря чему значительно уменьшились потери при сборе урожая. Далее по завершению работы, сельхозтехника может быть направлена в соседние районы для оказания помощи.

По словам Роберт Гукасян, советника премьер-министра, рабочая группа эффективно выполнила многопрофильные программы в области сельского хозяйства.

Наряду с этим, отметил, что в результате техническое оснащение способствует развитию сектора, и поставки будут выполняться в будущем.

Также Арман Ходжоян ознакомился производством молокоперерабатывающего завода «Элола» в Горисе. Сообщается, что оснащение агротехникой было осуществлено за счет гранта в рамках государственной программы в сельском хозяйстве.

По словам замминистра, действующие программы по финансированию приобретения оборудования, осуществляемые при господдержке в сельскохозяйственной сфере, дают положительный эффект.


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