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Гороскоп на сегодня 27 августа

  • 27.08.2021, 10:24,
  • Развлечения » Гороскоп
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 Гороскоп на сегодня 27 августа
Гороскоп на сегодня 27 августа
Гороскоп советует уделить больше внимания делам практичным, домашним. Это отличное время для того, чтобы проявить свои кулинарные способности. День удачен для работы или отдыха на даче, приусадебном участке. Вторая половина дня принесет больше уверенности в себе и поддержку со стороны близких людей.

Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения товаров личного пользования, подарков для родителей, близких людей
День неудачен для приобретения предметов старины, изделий из дерева, камня, кости
 
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Дальние планеты в сентябре 2021 года не образуют между собой сильных точных аспектов, поэтому ожидать глобальных перемен в мире в сентябре не стоит. Венере, правда, во второй половине месяца сделает как бы более актуальным напряженное положение Сатурна с Ураном, что может привести к некоторым событиям в мировой финансовой сфере, но если некоторые потрясения и будут, то назвать их крупными довольно сложно. Кто-то их заметит, а кто-то нет, но колебания курса валют, изменение спроса и предложения в этот период возможны.

Первую декаду сентября Венера проведет в знаке Весы. Это сильный для Венеры знак, а поэтому дела, связанные с красотой, модой, личными отношениями, новыми знакомствами будут складываться довольно успешно. В это время будет еще и сильное стремление к флирту, светскому общению, что усиливает вероятность новых знакомств. В существующих отношениях также стоит чаще вместе выходить в свет, посещать культурные мероприятия. Такое движение Венеры также хорошо подходит для того, чтобы заботиться о своей внешности, причем более удачными будут и косметические процедуры и обновления в гардеробе и любые другие способы увеличения своей привлекательности. Затем Венера уйдет в знак Скорпиона, что может добавить страсти, но способно и чаще приносить разочарования в любви и отношениях. Чувства могут подменяться влечением, физическим притяжением, а поэтому новые знакомства реже будут приводить к серьезным и длительным любовным романам. Стоит отметить, что во второй половине сентября Марс будет в слабом для себя знаке Весов, что вообще снизит инициативу в отношениях, а также уменьшит и вообще вероятность новых знакомств в принципе.

Для любых дел, требующих последовательности и внимательности, для активности, требующей скрупулезности и даже критичности выбирайте первую половину сентября. Это вообще хорошее время для дел практичных. Во второй половине сентября и активность снизится и энергию захочется тратить скорее на поступки красивые и элегантные, и совсем не обязательно практичные...

Меркурий весь сентябрь проведет в Весах, будет склонять к светским беседам и мыслям о красоте. 27 сентября Меркурий перейдет в ретроградное движение, но так как произойдет это в воздушном знаке, то влияние ретроградного Меркурия будет менее заметным. И все же работу с документами, расчетами, отправку важных писем и посылок, а также значимые поездки не оттягивайте до конца сентября, а запланируйте на более ранние периоды.

  Источник:FMG NEWS
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