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Искусственный интеллект поможет Украине побеждать в войнах будущего

  • 27.08.2021, 14:14,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Искусственный интеллект поможет Украине побеждать в войнах будущегоМинистр цифровой транформации Украины Михаил Фёдоров и гендиректор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписали меморандум о расширении взаимодействия в области цифровых инноваций. Документ подразумевает внедрение  искусственного интеллекта в оборонную сферу страны. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба правительства.

В рамках меморандума ведомства будут использовать возможности ИИ для создания оружия и техники нового сверхсовременного образца. По словам Гусева, соответствующий процесс поможет Украине одерживать победы в войнах будущего.

Он подчеркнул, что речь идёт о создании беспилотных систем, которые смогут охватить любую боевую среду, а именно землю, море, воздух и космос. Чиновник добавил, что министерство трансформации и «Укроборонпром» были вдохновлены успехами компаний Google, Apple или Facebook в рамках использования ИИ.

Напомним, что согласно Oxford Government AI Readiness Index 2020, Украина занимает первое место в восточной части Европы по числу компаний, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.


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