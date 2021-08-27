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Президент Таджикистана обсудил с Шарлем Мишелем условие признания «Талибана»

Президент Таджикистана обсудил с Шарлем Мишелем условие признания «Талибана»Таджикский лидер Эмомали Рахмон и президент Европейского совета Шарль Мишель 26 августа провели телефонные переговоры. Стороны обсудили афганскую проблематику, а также обменялись мнениями относительно ситуации с формированием нового кабмина в ИРА, сообщает пресс-служба президента РТ.

Рахмон в первую очередь поблагодарил Мишеля за инициативу провести соответствующий разговор. Он подчеркнул, что Таджикистан выступает за создание мирного и стабильного госстроя в Афганистане.

По его словам, в случае, если афганский народ и представители других национальностей будут против создания нового правительства, Душанбе не признает «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация).

Стороны сошлись во мнении, что ИРА в текущей обстановке нуждается в инклюзивном правительстве. Особое внимание было уделено необходимости расширения гумпомощи народу исламской республики со стороны международного сообщества.

Напомним, 25 августа Рахмон принял главу пакистанского МИД Шаха Махмуда Куреши. В ходе беседы он указал на важность присутствия этнических таджиков в афганском правительстве.


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