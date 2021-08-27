Президент Таджикистана 13 октября посетит Францию

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 26 августа провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский президент поздравил коллегу и таджикский народ с 30-летием государственной независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Макрон пригласил таджикского лидера посетить Париж с официальным визитом. Сообщается, что он готов принять высокого гостя 13 октября текущего года.

В ходе беседы глава французского государства выразил удовлетворение уровнем и качеством диалога между Францией и Таджикистаном и выразил свою волю к развитию и укреплению сотрудничества в различных сферах.

Особое внимание стороны уделили ситуации в Афганистане и обменялись мнениями о положении афганских беженцев, а также о последствиях прихода к власти талибов (организация запрещена в России, Таджикистане и ряде других стран) в Кабуле.

Рахмон с тревогой отметил, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы из-за реальной угрозы начала новой волны гражданского противостояния в стране.