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МИД Армении и Кыргызстана провели мониторинг существующих соглашений между двумя странами

МИД Армении и Кыргызстана провели мониторинг существующих соглашений между двумя странамиСотрудники министерств иностранных дел Армении и Кыргызстана 25-26 августа в Ереване провели консультации по международно-правовым вопросам. Обсудили действующий пакет соглашений между государствами и определили будущие направления деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Со стороны МИД Армении заседание возглавил заместитель министра внешнеполитического ведомства Армен Гевондян.

Представители широко обсудили состояние дел по двухсторонней договорно-правовой базе и подготовили список функционирующих соглашений. Наряду с этим, были рассмотрены договора, которые завершили свои действия, а также не вступившие в действие.

При этом была констатирована востребованность в продолжении выполнять действия и мероприятия, направленные на модернизацию правовой базы, способствующие налаживанию полноценных двухсторонних взаимоотношений.

Кроме того, дипломаты проанализировали актуальные проблемы международного права, затрагивающие национальные интересы и обменялись знанием по решению определенных задач в рамках обеспечения плодотворной взаимосвязи на уровне ведомственной и межнациональной кооперации.


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