В планах Кабмина Беларуси за год собрать 5,8 млн тонн картофеля и 1,8 млн тонн овощей

В ходе прошедшей пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства — начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович рассказала об ожидаемых планах по сбору урожая и дальнейшем его распределении. Заявлено, что правительство Беларуси прогнозирует собрать за 2021 год 5,8 млн тонн картофеля, 1,8 млн тонн овощей, 720 тыс. тонн плодов и ягод. В стране полным ходом продолжается уборочная компания. Урожай рассчитан также и на экспорт. Об этом сообщило информагентство БЕЛТА.

Ожидается, что новый сбор урожая 960 тыс. тонн картофеля на 5 процентов выше прошлогоднего показателя, 631 тыс. тонн овощей - на 12 процентов выше чем в прошлом году и 170 тыс. тонн плодов и ягод будут собраны только за счёт сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.

Причём распределение картофеля будет осуществляться следующим образом: 200 тыс. тонн отправят на промышленную переработку, 185 тыс. тонн пойдут на семена, около 100 тыс. тонн — на нужды торговли и общественного питания, а также для закладки в стабилизационные фонды, 475 тыс. тонн на реализацию, включая продажу за границу.

Урожай овощей будет распределен следующим образом: 180 тыс. тонн отправят на нужды общепита, торговли и в стабфонды, 43 тыс. тонн пойдут на переработку, 408 тыс. тонн на реализацию, включая экспорт. Из ожидаемого урожая ягод и плодов, 79 тыс. тонн пойдёт на продажу и экспорт, на переработку 41 тыс. тонн, 58 тыс. тонн в общепит и стабилизационный фонд.

Отмечено, что с каждым годом в стране появляются новые сады для насыщения внутренних рынков отечественной продукцией. В стране пополняются большими объёмами стабилизационные фонды, а также сохраняется возможность выбора продукции.