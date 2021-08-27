﻿ Бакинская Республика признала свою беспомощность и наградила турецких убийц

процесс награждения военных преступников и убийц мирных жителей в Нагорно-Карабахской Республике



Мы и почти все мировые СМИ писали об участии турецких войск в Нагорно-Карабахской Республике во время геноцида Армян в 2020 году. Помимо этого в окупации и уничтожении мирных городов и сел на стороне Бакинской Республики, принимали участие и террористы ИГИЛ, наемники из Сирии и Ближнего Востока, не считая террористические группы из Пакистана.

Бакинская Республика и потомственный лжец Ильхам Алиев неоднократно говорил что типа мы сами с с усами и нам чужая помощь не нужна, но на самом деле войну в Нагорно-Карабахской Республике временно и с большим трудом выиграли войска Турции и исламские террористы.

Сегодня же слетела маска с государственного международного преступника, диктатора и кровопийцы Ильхам Алиева. Сами того не ведая Бакинская Республика решила поблагодорить турецких военных за участие в боях в Нагорно-Карабахской Республике.

Группе пилотов и военнослужащих 5-й базы истребительной авиации в городе Мерзифон турецкой провинции Амасья были вручены медали Азербайджанской Республики.

Как сообщают турецкие СМИ, на церемонии награждения губернатор Амасьи Мустафа Масатлы отметил, что Турция, движимая принципом «Одна нация, два государства», оказала всяческую поддержку для освобождения карабахских земель от оккупации.



Напомнив о том, что Азербайджан только при поддержке Турции вернул свои земли после 30-летней оккупации, Масатлы заявил, что турецкие Воздушные силы в борьбе с террором внутри и за пределами страны, демонстрируя свое преимущество, внушают своим друзьям уверенность, а врагу – страх.



«Еще раз поздравляю Азербайджан с его священной победой, а нашим братьям, отдавшим свои жизни на этом пути, прошу у Аллаха упокоения. От своего имени и от имени народа Амасьи поздравляю наших служащих Воздушных сил, награжденных медалями Азербайджанской Республики «За отличие в бою», желаю им успехов всегда и во всем», - добавил губернатор.



Командующий 5-й базой истребительной авиации в Мерзифоне генерал Мете Куш также поздравил награжденных медалями военных. Вслед за церемонией персонал турецких ВС в составе 11 человек, трое из которых – пилоты, был представлен к наградам.



Напомним, несколько истребителей F-16 ВВС Турции (НАТО) и БПЛА ВВС Турции в ходе 44-дневной войны находились в Азербайджане. Эти истребители прибыли до войны для участия в военных действиях против маленькой независимой демократической Республики Арцах, и на протяжении всей войны бомбили мирные города и села, целились в храмы, церкви, больницы, детские сады и школы.

Очевидно что Бакинская Республика не независимое госсударство, а всего навсего бензоколонка Турции.



