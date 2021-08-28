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Гороскоп на сегодня 28 августа

  • 28.08.2021, 10:17,
  • Развлечения » Гороскоп
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 Гороскоп на сегодня 28 августа
Гороскоп на сегодня 28 августа
Настроения и обстоятельства в течение этого дня окажутся переменчивыми. Вероятность неожиданного развития событий очень высока, а поэтому планы важно строить более гибкие. Вторая половина дня благоприятна для проявления инициативы в любом виде, а также для занятия спортом и активного отдыха.
 
Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения механических приборов и оборудования, бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков

  Источник:FMG NEWS
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