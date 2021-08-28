Гороскоп на сегодня 28 августа
- 28.08.2021, 10:17,
- Развлечения » Гороскоп
- 0
- : ~ 1 минута на чтение:
Источник:FMG NEWS
Гороскоп на сегодня 28 августа
Настроения и обстоятельства в течение этого дня
окажутся переменчивыми. Вероятность неожиданного развития событий очень
высока, а поэтому планы важно строить более гибкие. Вторая половина дня
благоприятна для проявления инициативы в любом виде, а также для занятия
спортом и активного отдыха.
Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения механических приборов и оборудования, бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков
- Просмотров Сегодня: 0
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.