Гороскоп на сегодня 28 августа

Настроения и обстоятельства в течение этого дня окажутся переменчивыми. Вероятность неожиданного развития событий очень высока, а поэтому планы важно строить более гибкие. Вторая половина дня благоприятна для проявления инициативы в любом виде, а также для занятия спортом и активного отдыха.



Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения механических приборов и оборудования, бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков