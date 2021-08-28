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Баткенская область впредь не будет зависеть от соседних стран в плане электроэнергии

  • 28.08.2021, 11:26,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Баткенская область впредь не будет зависеть от соседних стран в плане электроэнергииГлава Киргизии Садыр Жапаров 27 августа в рамках рабочего визита в Баткенскую область запустил новую подстанцию «Раззаков». Кроме того, президент участвовал в мероприятии по случаю завершения строительства новой воздушной линии электропередачи «Раззаков-Арка» и реконструкции существующей подстанции «Арка». Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Было отмечено, что впредь, благодаря новой и отремонтированной подстанциям, Баткенская область будет полностью энергонезависимой от соседних стран.

В своем выступлении глава государства отметил большую важность энергетического сектора для Кыргызстана.

По его словам, одна из стратегических целей государства — обеспечение энергетической независимости и безопасности, а также бесперебойное снабжение электроэнергией населения страны и экономики.

Отметим, что на сегодняшний день завершено строительство новой воздушной линии электропередачи 110 кВ «Раззаков-Арка», протяженностью 51 км, новой подстанции 110/35/10 кВ «Раззаков» и реконструкции существующей подстанции 110/35/6 кВ «Арка».


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