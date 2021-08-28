Президенту Туркменистана доложили о строительстве жилого массива в Лебапском велаяте

По цифровой системе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 27 августа принял участие на заседании Кабинета Министров. Заместитель председателя Сердар Бердымухамедов сообщил о процессе возведения жилмассива в городе Туркменабат Лебапского велаята. Комфортабельный микрорайон будет состоять из 59 4-этажных домов по 32 квартиры каждый и 170 индивидуальных городских домов. Расположен он по дороге к международному аэропорту Туркменабат. Об этом сообщает Государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

По окончании доклада глава Туркменистана доверил Сердару Бердымухамедову подготовку сдачи в эксплуатацию новых объектов в намеченное время и контроль за качественным выполнением строительных работ. Помимо этого, зампред проведёт соответствующие работы по организации открытия зданий и реализации других программ, нацеленных на активное развитие городов.

Напомним, что в Лебапском велаяте компания из Японии Sumitomo Corporation подготовила к открытию новую газотурбинную электростанцию, которая состоит из 3 газотурбинных установок японской компании Mitsubishi Hitachi Power Systems мощностью в 144 МВт.