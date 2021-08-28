Зеленский предложил лидерам Молдовы, Польши и Румынии усилить партнёрство ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Кишинёв. Там он провёл переговоры с лидерами Молдовы, Польши и Румынии Майей Санду, Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнисом. Глава государства призвал коллег расширить взаимодействие стран по линии ВМС. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба украинского президента.

Зеленский отметил, что военная угроза вокруг Украины по прежнему высока, а в некоторых случаях критична. Лидер страны также указал на важность присутствия в Чёрном море сил государств-членов НАТО. Особое внимание было уделено необходимости расширения в соответствующем регионе тренировочных программ Североатлантического альянса.

Украинский лидер подчеркнул, что причерноморские страны имеют общее прошлое, а также с одного и того же ракурса смотрят на будущее.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине до 2035 года построят большой военно-морской флот. Он добавил, что в стране также будут строятся свои подводные лодки, корветы и военные катера. В данном направлении Киев надеется на помощь США, Великобритании и ЕС, отметил президент.