Россия и Италия обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 26-27 августа провёл переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и председателем Совета министров Италии Марио Драги. Рассмотрены главные вопросы международной повестки, в том числе проблема кибербезопасности, прошёл обмен мнениями по теме сотрудничества России с ЕС и НАТО, ситуации на Украине, в Сирии, Ливии, передаёт пресс-служба МИД.

Также обсуждён график предстоящих политических связей. Внимание уделено совершенствованию сотрудничества с Италией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Установлено общее стремление продолжить координирование сил, нацеленных на противодействие коронавирусной инфекции и устранение последствий эпидемии. Подчёркнута необходимость формирования условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан с учётом продвижения санитарно-эпидемиологической ситуации в государствах.

Затронута тема российско-итальянского партнёрства в пределах многосторонних форматов, в первую очередь в «Группе двадцати», где Италия заканчивает свое руководство в декабре 2021 года, а также в контексте поддержки мирного процесса в Афганистане.