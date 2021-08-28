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Россия и Италия обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер

  • 28.08.2021, 15:23,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Россия и Италия обсудили перспективы сотрудничества в ряде сферМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 26-27 августа провёл переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и председателем Совета министров Италии Марио Драги. Рассмотрены главные вопросы международной повестки, в том числе проблема кибербезопасности, прошёл обмен мнениями по теме сотрудничества России с ЕС и НАТО, ситуации на Украине, в Сирии, Ливии, передаёт пресс-служба МИД.

Также обсуждён график предстоящих политических связей. Внимание уделено совершенствованию сотрудничества с Италией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Установлено общее стремление продолжить координирование сил, нацеленных на противодействие коронавирусной инфекции и устранение последствий эпидемии. Подчёркнута необходимость формирования условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан с учётом продвижения санитарно-эпидемиологической ситуации в государствах.

Затронута тема российско-итальянского партнёрства в пределах многосторонних форматов, в первую очередь в «Группе двадцати», где Италия заканчивает свое руководство в декабре 2021 года, а также в контексте поддержки мирного процесса в Афганистане.


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