Гороскоп на сегодня 29 августа

Другие люди в течение этого дня могут существенно влиять на Вашу самооценку и уверенность в себе. К сожалению, влияние это чаще будет негативным, а поэтому лучше сократить взаимодействие с незнакомыми людьми или относиться к критике в свой адрес максимально спокойно. День довольно благоприятен для творчества, в том числе интеллектуального.



Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения товаров для дома, изделий из серебра. Благоприятным также будет приобретение журналов, газет, книг, зеркала, швейных игл. Успешной также окажется покупка качественного алкоголя, лекарственных препаратов. Вы сможете успешно потратить деньги на покупку крупногабаритной бытовой техники, унитаза, туалетных принадлежностей

День неудачен для приобретения предметов роскоши, товаров для обучения

Текущее положение планет

29.08.2021 GMT: 5:28

Солнце в знаке Дева 6 градусов 6 минут

Луна в знаке Телец 24 градусов 28 минут (убывающая)

Меркурий в знаке Дева 28 градусов 35 минут

Венера в знаке Весы 15 градусов 20 минут

Марс в знаке Дева 19 градусов 13 минут

Юпитер в знаке Водолей 26 градусов 2 минут

Сатурн в знаке Водолей 8 градусов 18 минут

Уран в знаке Телец 14 градусов 45 минут

Нептун в знаке Рыбы 22 градусов 13 минут

Плутон в знаке Козерог 24 градусов 39 минут

Лунный Узел в знаке Близнецы 6 градусов 10 минут