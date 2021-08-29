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Россия: решить задачу с известным ответом

  • 29.08.2021, 11:18,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Сегодня на Чемпионате Мира-2021 сборная России по пляжному футболу сыграет в главном матче со сборной Японии. Перед финалом в Лужниках состоится игра за третье место.



Пляжный футбол. Чемпионат мира. Сборная России-Сборная Испании
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Наверное, перед этим финалом нам можно быть спокойными за его исход. Во-первых, если сборная России играет в медальных матчах на Мундиале, то всегда выигрывает: дважды в финале и ещё столько же раз в играх за третье место. Во-вторых, мы Японию уже здесь в Москве нокаутировали в рамках группового этапа (7:1). В-третьих, в состав нашей команды после дисквалификации возвращаются Артур Папоротный, Алексей Макаров и Фёдор Земсков. В-четвёртых, у сборной России здорово проявил себя накануне в полуфинале номинально третий вратарь Денис Пархоменко. В-пятых, Япония уже прыгнула выше головы и где-то в глубине души футболисты понимают, что они уже герои.





Как видите, даже беглый предматчевый расклад, говорит в пользу сборной России. Но именно в этой предсказуемости и в том, что любой другой результат кроме победы, станет для всей спортивной общественности страны настоящей трагедией, будет серьёзно давить на наших парней. Вспомните, хотя бы первый матч сборной России здесь. Тогда в игре со сборной США победа досталась нам с невероятным трудом. А всё почему? Наш капитана и самый опытный игрок Антон Шкарин честно сказал – волнение. Плюс на сегодняшний финал обязательно приедут «глорихантеры» из нашего высшего общества, что только добавит ответственности футболистам.





Михаил Лихачёв
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Так что, конечно, мы верим в победу сборной России, но надо понимать, что легко в этой игре точно не будет. Однако эту задачу подопечным Михаила Лихачёва решить по силам. Не безапелляционно, но безусловно. Мы победы не требуем, мы просто её ждём.





Пляжный футбол. Чемпионат Мира-2021. Финал. Матч за третье место.  





18.00 Сенегал – Швейцария





19.30 Япония — Россия





29 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники».





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев, Наталья Бухарева.


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