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Япония вновь сыграет с Россией. На этот раз в финале

  • 28.08.2021, 17:50,
  • Спорт
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Сборная Японии обыграла в полуфинале Чемпионата Мира-2021 по пляжному футболу сборную Сенегала – 5:2 и завтра в главном матче Мундиаля поборется за золото со сборной России.





Пляжный футбол. Чемпионат мира. Сборная Белоруссии-Сборная Бразилии. Болельщики
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Конечно, на второй полуфинальный матч многие зрители не остались. Зато здесь появились сенегальские фанаты. И честно говоря, смотреть на их танцы долгое время было интереснее, чем на поле.





В первом периоде сборные Японии и Сенегал играли очень осторожно. И голевых моментов практически не было.





Во втором периоде японцы вышли вперёд. Забив свой мяч с пенальти. И опять же больше ничего особенного про этот отрезок сказать нечего. Команды явно играли на результат и на риск шли крайне неохотно.





В начале третьего периода африканцы отыгрались. Их гол получился чисто футбольным, а удар Фала неберущимся. А затем японцы начали реализовать своё мастерство, которое они имели именно в пляжном футболе. «Самураи» отправили в ворота сборной Сенегала три мяча подряд. И все «бисиклетой». Так что вопрос со вторым финалистом стал ясен. Дальнейший обмен мячей уже ничего изменить не мог.





Пляжный футбол. Чемпионат мира. Сборная России-Сборная Японии
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




5:2 – Япония творит историю и завтра сыграет в финале со сборной России. А сенегальцам сегодня, очевидно, не хватило травмированных игроков.





Пляжный футбол. Чемпионат Мира-2021. Полуфинал.





Япония – Сенегал – 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)





28 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». 1 900 зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев, Наталья Бухарева.


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