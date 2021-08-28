Япония вновь сыграет с Россией. На этот раз в финале

Сборная Японии обыграла в полуфинале Чемпионата Мира-2021 по пляжному футболу сборную Сенегала – 5:2 и завтра в главном матче Мундиаля поборется за золото со сборной России.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Конечно, на второй полуфинальный матч многие зрители не остались. Зато здесь появились сенегальские фанаты. И честно говоря, смотреть на их танцы долгое время было интереснее, чем на поле.

В первом периоде сборные Японии и Сенегал играли очень осторожно. И голевых моментов практически не было.

Во втором периоде японцы вышли вперёд. Забив свой мяч с пенальти. И опять же больше ничего особенного про этот отрезок сказать нечего. Команды явно играли на результат и на риск шли крайне неохотно.

В начале третьего периода африканцы отыгрались. Их гол получился чисто футбольным, а удар Фала неберущимся. А затем японцы начали реализовать своё мастерство, которое они имели именно в пляжном футболе. «Самураи» отправили в ворота сборной Сенегала три мяча подряд. И все «бисиклетой». Так что вопрос со вторым финалистом стал ясен. Дальнейший обмен мячей уже ничего изменить не мог.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

5:2 – Япония творит историю и завтра сыграет в финале со сборной России. А сенегальцам сегодня, очевидно, не хватило травмированных игроков.

Пляжный футбол. Чемпионат Мира-2021. Полуфинал.

Япония – Сенегал – 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)

28 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». 1 900 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев, Наталья Бухарева.