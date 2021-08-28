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Россия: в финал вопреки всему и за счёт всего

  • 28.08.2021, 17:18,
  • Спорт
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Сборная России вышла в финал Чемпионата Мира-2021 по пляжному футболу, вытащив тяжелейший полуфинал, проигрывая сборной Швейцарии незадолго до окончания третьего периода  счётом 3:5. Но в итоге 5:5 и 5:4 по пенальти. И Сборная России в финале!





Болельщики. Пляжный футбол. Чемпионат мира. Сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Как и ожидалось, встреча со сборной Швейцарии получилась не просто тяжёлой, а настоящим преодолением.





Мы играли без Папоротного, Макарова и Земскова.  При этом начали россияне здорово. Крашенинников и Никоноров забили два быстрых мяча в ворота Швейцарии. Однако было заметно, что Станкович и компания, а, как оказалось, в этом матче Ходлл и его товарищи, вот-вот смогут прибавить. И постепенно игра стала переходить под контроль гостей. И если на гол Отта, точным ударом ответил Котенев, то затем Чужков и Кошарный, к счастью, он восстановился, получили целую порцию мячей в свои ворота. Больше всех постарался на этом поприще Гленн Ходдл. Интересно знаменитый футболист сборной Англии, его полный тёзка и однофамилец, о существовании этого игрока? В общем, он забил нам трижды. Да ещё и Станкович добавил один мяч. И мы «горели» 3:5 до 34-й минуты. Напоминаю, что матч в пляжном футболе состоит их трёх периодов общей длительностью 36 минут. И тут Борис Никоноров показал, что он не просто лучший нападающий в Чемпионате России, а футболист с большой буквы, ну а Антон Шкарин это вообще глыба! Сравняли счёт наши! Настоящие мужики и спасибо болельщики!





В дополнительное время забитых мячей не было, а на серию пенальти Михаил Лихачёв, вот оно настоящее тренерское чутьё, выпустил Дениса Пархоменко. До этого он здесь не играл. А тут взял один мяч и этого было достаточно. Так как наши парни били без промаха. И добились своего. Как? За счёт характера, силы воли и российских трибун. Это и есть наши главные качества. Они нам и помогли.





5:5 (5:4 пен) – мы в финале, и это главное. А остальное завтра.





Пляжный футбол. Чемпионат Мира-2021. Полуфинал.





Россия – Швейцария – 5:5 (5:4 пен) (2:1, 1:3, 2:1, 0:0)





Голы: Крашенинников, Никоноров (2), Котенев, Шкарин – Отт, Ходлл (3), Станкович.





28 августа 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». 2 500 зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


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