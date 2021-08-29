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На форуме «Содружество» рассмотрят вопрос цифровой трансформации в туризме

  • 29.08.2021, 20:06,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

На форуме «Содружество» рассмотрят вопрос цифровой трансформации в туризмеМежпарламентская Ассамблея государств СНГ 10-11 ноября 2021 года проводит международный туристический форум TRAVEL HUB «Содружество» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

Планируется, что форум станет составной частью программы IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кроме того, проведение 2-х дневного собрания будет способствовать развитию взаимосвязи и повышению национального потенциала.

Участниками станут представители частного и государственного сектора, включая министерства, международные организации, компании и агентства.

Особо интересным будет обсуждение процесса цифровизации в туристической сфере и её практическое применение. При этом внедрение онлайн-платформы помогает обмену опыту, модернизации существующей системы, увеличению туристических потоков и интеграции с внешним миром.

Напомним, что в 2019 году на 23-й сессии Всемирной туристической организации UNWTO было впервые сформирована инициатива о создании Travel Hub «СОДРУЖЕСТВО». Далее по инициативе Совета МПА СНГ данный проект был включен в список мероприятий, запланированных на период 2021–2023 годы. Наряду с этим в рамках СНГ осуществляется стратегия развития туристической взаимосвязи на 2021–2030 годы.


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