Гороскоп на сегодня - 30 августа
Неплохой день для решения любых формальных
вопросов, но старайтесь быть последовательными в своих действиях. Если
что-то начинаете, старайтесь доводить дело до конца. В противном случае
не исключены разочарования, сомнения, появление неуверенности в себе.
Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения товаров для работы, изделий из дерева, камня, кости
День неудачен для приобретения подарков для родителей, близких людей, предметов, необходимых для творчества, хобби