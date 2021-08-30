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Гороскоп на сегодня - 30 августа

  • 30.08.2021, 11:14,
  • Развлечения » Гороскоп
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Гороскоп на сегодня - 30 августа 
Гороскоп на сегодня - 30 августа
Неплохой день для решения любых формальных вопросов, но старайтесь быть последовательными в своих действиях. Если что-то начинаете, старайтесь доводить дело до конца. В противном случае не исключены разочарования, сомнения, появление неуверенности в себе.
 
Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения товаров для работы, изделий из дерева, камня, кости
День неудачен для приобретения подарков для родителей, близких людей, предметов, необходимых для творчества, хобби

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 14

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