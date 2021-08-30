Гороскоп на сегодня - 30 августа

Неплохой день для решения любых формальных вопросов, но старайтесь быть последовательными в своих действиях. Если что-то начинаете, старайтесь доводить дело до конца. В противном случае не исключены разочарования, сомнения, появление неуверенности в себе.



Гороскоп покупок на сегодня

День благоприятен для приобретения товаров для работы, изделий из дерева, камня, кости

День неудачен для приобретения подарков для родителей, близких людей, предметов, необходимых для творчества, хобби