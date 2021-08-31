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Гороскоп на сегодня - на 31 августа

  • 31.08.2021, 09:00,
  • Развлечения » Гороскоп
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Гороскоп на сегодня - на 31 августа
Гороскоп на сегодня - на 31 августа
Общий гороскоп
Первая половина дня неплохо подходит для косметических процедур. Это время также благоприятно для выражения чувств и симпатий. Во второй половине дня лучше избегать активных действий и чрезмерного напора, особенно в сомнительных и запутанных ситуациях. В это время не рекомендуется быть слишком доверчивыми.
 
Гороскоп покупок на сегодня
День благоприятен для приобретения стильной одежды, качественной косметики. Успешной также окажется покупка дорогостоящих товаров, предметов роскоши
День неудачен для приобретения бытовых инструментов: ножей, ножниц, молотков, предметов для занятия спортом и активного отдыха. Нежелательной в этот день будет покупка предметов, имеющих религиозное значение, алкогольной продукции, лекарственных препаратов

  Источник:FMG NEWS
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