ШОС выразил соболезнование родственникам и близким, пострадавших при взрыве в Казахстане

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов передал письмо с соболезнованиями руководителю Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, в связи с трагическими событиями на военном складе в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе ШОС.

В своём послании Владимир Норов отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял весть о взрыве, повлекший человеческие потери.

От имени организации и от себя лично Генсек выразил слова сопереживания в этот трудный момент в адрес родственников и близких погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 26 августа 2021 года в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области, случилось возгорание на складе инженерных боеприпасов, что привело к взрывам. Эта трагедия привела к гибели более десятка человек и многочисленному числу ранений и ожогов различной степени сложностей.

Жители, проживающие, вблизи этого района были эвакуированы.

В Казахстане 29 августа был объявлен днем национального траура.

29 августа президент Касым-Жомарт Токаев объявил траурным днём в республике по погибшим при взрывах в Жамбылской области.