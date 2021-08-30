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ШОС выразил соболезнование родственникам и близким, пострадавших при взрыве в Казахстане

  • 30.08.2021, 19:50,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ШОС выразил соболезнование родственникам и близким, пострадавших при взрыве в КазахстанеГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов передал письмо с соболезнованиями руководителю Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, в связи с трагическими событиями на военном складе в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе ШОС.

В своём послании Владимир Норов отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял весть о взрыве, повлекший человеческие потери.

От имени организации и от себя лично Генсек выразил слова сопереживания в этот трудный момент в адрес родственников и близких погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что 26 августа 2021 года в воинской части, расположенной в Байзакском районе Жамбылской области, случилось возгорание на складе инженерных боеприпасов, что привело к взрывам. Эта трагедия привела к гибели более десятка человек и многочисленному числу ранений и ожогов различной степени сложностей.

Жители, проживающие, вблизи этого района были эвакуированы.

В Казахстане 29 августа был объявлен днем национального траура.

29 августа президент Касым-Жомарт Токаев объявил траурным днём в республике по погибшим при взрывах в Жамбылской области.


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