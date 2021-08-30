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Официальный Ашхабад озвучил позицию по Афганистану

  • 30.08.2021, 20:49,
  • В Мире + Европа
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Официальный Ашхабад озвучил позицию по АфганистануЗаместитель главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Вепа Хаджиев 30 августа в рамках онлайн форума по решению ситуации в Афганистане с представителями Таджикистана и Австрии озвучил позицию страны по скорейшему урегулированию ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ведомств.

Онлайн обсуждение прошло по инициативе австрийской стороны и при участии министров европейских, международных и внутренних дел Австрии Александра Шалленберга и Карла Нехаммер.

Участники обсудили нестабильную ситуацию в Афганистане, проблематику вынужденных переселенцев, беженцев, их влияние на стабильность и безопасность в регионе, а также механизмы сотрудничества на пути расширения гуманитарного содействия.

Вепа Хаджиев подчеркнул, что Туркменистан выступает за политическое, экономическое и социально-гуманитарное миротворчество, с целью чего проводит активные мероприятия с представителями всех сторон конфликта.

Туркменистан, как нейтральное государство-член Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара по делам беженцев, призвал заинтересованные стороны к поиску и использованию взаимоприемлемых механизмов оказания гуманитарной помощи населению Афганистана.


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