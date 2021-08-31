Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ

Вице-премьер Мгер Григорян провел встречу с Мехди Раисиса, руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Армении. Стороны обсудили существующий уровень взаимосвязи и определили будущие направления деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

В начале переговоров, вице-премьер выразил слова поздравления по случаю недавнего назначения Мехди Раисиса на должность главы представительства МВФ в Армении и высказал пожелания успешной деятельности.

Далее Мгер Григорян ознакомил коллегу с программой Правительства на следующий период работы, в частности цели и задачи, стратегические сферы действий.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы касательно предстоящего преобразования в области госуправления, а также реформирования финансового секторе.

Кроме того, стороны провели конструктивный диалог по исполнению различных многопрофильных программ в рамках взаимоотношений с фондом. В данном русле, армянский высокопоставленный представитель дал высокую оценку эффективности сотрудничества и констатировал востребованность в наращивании кооперации.