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Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ

  • 31.08.2021, 09:28,
  • В Мире + Европа Армения Экономика
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программВице-премьер Мгер Григорян провел встречу с Мехди Раисиса, руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Армении. Стороны обсудили существующий уровень взаимосвязи и определили будущие направления деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

В начале переговоров, вице-премьер выразил слова поздравления по случаю недавнего назначения Мехди Раисиса на должность главы представительства МВФ в Армении и высказал пожелания успешной деятельности.

Далее Мгер Григорян ознакомил коллегу с программой Правительства на следующий период работы, в частности цели и задачи, стратегические сферы действий.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы касательно предстоящего преобразования в области госуправления, а также реформирования финансового секторе.

Кроме того, стороны провели конструктивный диалог по исполнению различных многопрофильных программ в рамках взаимоотношений с фондом. В данном русле, армянский высокопоставленный представитель дал высокую оценку эффективности сотрудничества и констатировал востребованность в наращивании кооперации.


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