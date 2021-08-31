﻿ Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов


 
  • 10:00 – Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов 
  • 20:53 – Бакинская Республика признала свою беспомощность и наградила турецких убийц 
  • 09:28 – Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ 
  • 10:00 – Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов



  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Бакинская Республика признала свою беспомощность и наградила турецких убийц
    » Нагорный Карабах — одна из древнейших исторических областей Армении
    » Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт
    » Для чего эта война? | Премьер-министр Армении Никол Пашинян
    » Предупреждение иностранным гражданам, желающим посетить оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика)
    » Никол Пашинян: На планете Земля Республика Армения должна существовать вечно
    » Если бы не война: какие планы по развитию Донбасса разрушили боевики
    » Боевые учения «кочующего» миномета в Республике Арцах и боевая стрельба «ОСА-АК»
    » Армянский Шуши на протяжении многих лет был и продолжает быть одним из важнейших столпов армянской идентичности | Арарат Мирзоян
    » В Арцахе начинается масштабное перевооружение Вооруженных Сил
    » В Азербайджане продолжают гибнуть военослужащие | Погибшие и раненные
    » Началась Мировая гибридная война | Никол Пашинян
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов

    • 10:00
    • 0
    • 0

    Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ

    • 09:28
    • 0
    • 0

    Гороскоп на сегодня - на 31 августа

    • 09:00
    • 0
    • 0

    Официальный Ашхабад озвучил позицию по Афганистану

    • 20:49
    • 0
    • 0

    ШОС выразил соболезнование родственникам и близким, пострадавших при взрыве в Казахстане

    • 19:50
    • 0
    • 0

    Слушать – не значит слышать. Почему важно быть хорошим слушателем?

    • 18:42
    • 0
    • 0

    Нехоженые тропы ноотропов. Лекарства для мозга: так ли они безопасны?

    • 15:00
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67833
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 66875
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62860
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55395
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50452
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44785
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43013
    • 0

    Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов

    • 10:00
    • 0
    • 0

    Глава Белоруссии провёл консультации по вызовам исходящим из Афганистана

    • 10:55
    • 0
    • 0

    Представители Узбекистана и Японии рассмотрели вопросы мировой и региональной повестки

    • 12:20
    • 0
    • 0

    Президенты Таджикистана и Белоруссии обсудили перспективы стратегического партнёрства

    • 12:21
    • 0
    • 0

    Кишинёв и Киев подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле

    • 12:23
    • 0
    • 0

    Туркменистан окажет посильную помощь в разрешении афганской проблемы

    • 12:26
    • 0
    • 0

    Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ

    • 09:28
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА