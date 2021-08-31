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С 1 сентября Украина закрывает границы для машин с приднестровскими номерами

  • 31.08.2021, 18:05,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

С 1 сентября Украина закрывает границы для машин с приднестровскими номерамиПограничная служба Украины 31 августа проинформировала о том, что с 1 сентября текущего года машинам с приднестровскими номерами въезд на территорию Украины запрещён. Сообщается, что из Приднестровского региона в Украину смогут въезжать только автомобили с нейтральными номерами или зарегистрированные по законодательству Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы Украины.

— Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Молдовы с другими регистрационными номерами будет действовать запрет на движение через государственную границу для въезда в Украину и / или транзитного перемещения по территории Украины, — говорится в заявлении.

Было отмечено, что молдавскую сторону об этом уже известили.

Отметим, что 31 августа правительство Молдовы сообщило, что повторно попросило Украину отложить введение запрета до 10 января 2022 года, так как в Приднестровье только 5% автомобилей получили нейтральные номера.

Однако, согласно представленной информации, украинская сторона отклонила данный запрос.


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