С 1 сентября Украина закрывает границы для машин с приднестровскими номерами

Пограничная служба Украины 31 августа проинформировала о том, что с 1 сентября текущего года машинам с приднестровскими номерами въезд на территорию Украины запрещён. Сообщается, что из Приднестровского региона в Украину смогут въезжать только автомобили с нейтральными номерами или зарегистрированные по законодательству Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы Украины.

— Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Молдовы с другими регистрационными номерами будет действовать запрет на движение через государственную границу для въезда в Украину и / или транзитного перемещения по территории Украины, — говорится в заявлении.

Было отмечено, что молдавскую сторону об этом уже известили.

Отметим, что 31 августа правительство Молдовы сообщило, что повторно попросило Украину отложить введение запрета до 10 января 2022 года, так как в Приднестровье только 5% автомобилей получили нейтральные номера.

Однако, согласно представленной информации, украинская сторона отклонила данный запрос.