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МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа

  • 31.08.2021, 21:57,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

1 сентября в Москве мужской гандбольный клуб ЦСКА в стартовом для себя матче Чемпионата России сыграет у себя дома с командой «Динамо-Сунгуль» из Снежинска Челябинской области.



Олег Ходьков. МГК ЦСКА-ГК Маккаби
Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»




В этом матче, прямо скажем, интриги быть не должно. Хотя очень хочется, чтобы гости из Челябинской области оказали хозяевам сопротивление. И не просто посильное, а качественное.





Понятно, что ЦСКА, тем более, после успешного старта в первом квалификационном раунде Лиги Европы не просто фаворит, а безоговорочный Голиаф этого матча. Но ведь Давид же тоже соперник. И он способен биться.





Прогноз – 31:19.





Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022.





МГК ЦСКА Москва – «Динамо-Сунгуль» Снежинск, Челябинская область  





1 сентября 2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.



Текст: Антон Буялов.


Фото: Александр Хазов.


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