МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа

1 сентября в Москве мужской гандбольный клуб ЦСКА в стартовом для себя матче Чемпионата России сыграет у себя дома с командой «Динамо-Сунгуль» из Снежинска Челябинской области.

Фото: Александр Хазов/ «В мире спорта»

В этом матче, прямо скажем, интриги быть не должно. Хотя очень хочется, чтобы гости из Челябинской области оказали хозяевам сопротивление. И не просто посильное, а качественное.

Понятно, что ЦСКА, тем более, после успешного старта в первом квалификационном раунде Лиги Европы не просто фаворит, а безоговорочный Голиаф этого матча. Но ведь Давид же тоже соперник. И он способен биться.

Прогноз – 31:19.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022.

МГК ЦСКА Москва – «Динамо-Сунгуль» Снежинск, Челябинская область

1 сентября 2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Александр Хазов.