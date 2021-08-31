Россия – Хорватия: не дать «шахматным» разыграть свою партию в Москве!

1 сентября сборная России по футболу примет у себя дома сборную Хорватии в отборочном матче к Чемпионату Мира-2022.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Турнирная таблица ещё пока формируется. Однако уже сейчас можно сказать с полной уверенностью, что хорваты будут одними из претендентов на первое место в ней. Очень хочется, чтобы и наша сборная сумела не просто дать бой «шахматным», но и потеснила их оттуда.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Встреча пройдёт в Москве и на ней смогут присутствовать 3 000 зрителей без кьюар-кода и почти 20 000 с кьюар-кодами. Правда, сколько я не переходил по ссылке для первой волны билетов (без кьюар-кодов), указанной в РФС на оператора продажи там значилось одно и то же – свободных мест нет. Однако на популярных сайтах продаж торговля идёт. От пяти тысяч за билет. Этот вопрос уже набил оскомину, но решить его никто не может и похоже, что и не хочет.

А вот дополнительные места для вакцинированных и переболевших это, конечно, хорошо. Но как быть тем, у кого медотовод или кто просто не хочет ставить себе прививку? Надо идти и делать платный ПЦР, а это ещё, как минимум 1 500 рублей.

Теперь собственно о футболе. Валерий Карпин, и ему в этом необходимо отдать должное, вызывал на этот цикл всех сильнейший. Да, нет, Дзюбы, но сейчас Артём и не показывает той игры, которая нужна для вызова в национальную команду.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин»» Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Вопросы по отдельным вызванным футболистам, конечно, ещё остаются, но посмотрим, кого новый главный тренер оставит в окончательной заявке. И уже тогда об этом поговорим. Кстати, Магкеева и Петрова в этом списке уже заменили «зенитовцы» Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин.

Хорватия сильна. Всем мы помним, как этот коллектив дошёл до финала ЧМ-2018. Сейчас Златко Далич вызвал следующих футболистов.

Вратари — Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун», Англия), Ивица Ивушич («Осиек»);

Защитники: Деян Ловрен («Зенит», Россия), Филип Уремович («Рубин», Россия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Миле Шкорич («Осиек»), Борна Соса («Штутгарт», Германия);

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Никола Моро («Динамо» Москва, Россия), Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Лука Иванушец, Мислав Оршич (оба – «Динамо», Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия);

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Ливая («Хайдук»), Антонио Чолак («Мальмё», Швеция).

Как видите, все звёзды хорватской сборной на месте. Другой вопрос, кто попадёт в окончательную заявку на игру. Но имена и клубы, в которых играют Модрич и компания, конечно, впечатляют.

Что ж, победа нужна обеим командам. Чтобы оторваться от конкурентов, которые очень опасны. Те же хорваты уступили Словении, а мы Словакии. Очень бы не хотелось начинать этот важный отрезок с поражения, однако, давайте говорить откровенно, у наших гостей, да ещё и при экспериментальном допуске болельщиков на огромной чаше «Лужников» шансов всё-таки побольше. С другой стороны, хорваты не всегда показывают игру на результат в середине дистанции. И в этом наш шанс.

Прогноз – 12:2.

Футбол. Отборочный матч к Чемпионату Мира-2022. Группа Н.

Россия – Хорватия

1 сентября 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». 21.45.

Текст: Антон Буялов.

Заглавное фото: Елена Романченко.

Фото: Олег Бухарев.