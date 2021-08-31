﻿ Россия – Хорватия: не дать «шахматным» разыграть свою партию в Москве! » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 22:11 – Страны-члены СНГ согласовали документ о сотрудничестве в области биологической безопасности 
  • 10:00 – Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов 
  • 09:28 – Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ 
  • 10:00 – Антиармянские материалы азербайджанские СМИ с большим удовольствием черпают из армянских медиа рессурсов 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Россия – Хорватия: не дать «шахматным» разыграть свою партию в Москве!

  • 31.08.2021, 23:04,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

1 сентября сборная России по футболу примет у себя дома сборную Хорватии в отборочном матче к Чемпионату Мира-2022.



Дмитрий Баринов. Сборная России. Футбол
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Турнирная таблица ещё пока формируется. Однако уже сейчас можно сказать с полной уверенностью, что хорваты будут одними из претендентов на первое место в ней. Очень хочется, чтобы и наша сборная сумела не просто дать бой «шахматным», но и потеснила их оттуда.





Сборная России по хоккею. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Встреча пройдёт в Москве и на ней смогут присутствовать 3 000 зрителей без кьюар-кода и почти 20 000 с кьюар-кодами. Правда, сколько я не переходил по ссылке для первой волны билетов (без кьюар-кодов), указанной в РФС на оператора продажи там значилось одно и то же – свободных мест нет. Однако на популярных сайтах продаж торговля идёт. От пяти тысяч за билет. Этот вопрос уже набил оскомину, но решить его никто не может и похоже, что и не хочет.





А вот дополнительные места для вакцинированных и переболевших это, конечно, хорошо. Но как быть тем, у кого медотовод или кто просто не хочет ставить себе прививку? Надо идти и делать платный ПЦР, а это ещё, как минимум 1 500 рублей.





Теперь собственно о футболе. Валерий Карпин, и ему в этом необходимо отдать должное, вызывал на этот цикл всех сильнейший. Да, нет, Дзюбы, но сейчас Артём и не показывает той игры, которая нужна для вызова в национальную команду.





Вратари:  Маринато Гильерме («Локомотив» Москва),  Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»).





Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва),  Станислав Магкеев («Локомотив» Москва),  Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин»» Казань).





Полузащитники:  Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Алексей Ионов  («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).





Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).





Вопросы по отдельным вызванным футболистам, конечно, ещё остаются, но посмотрим, кого новый главный тренер оставит в окончательной заявке. И уже тогда об этом поговорим. Кстати, Магкеева и Петрова в этом списке уже заменили «зенитовцы» Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин.





Хорватия сильна. Всем мы помним, как этот коллектив дошёл до финала ЧМ-2018. Сейчас Златко Далич вызвал следующих футболистов.





Вратари Доминик Ливакович («Динамо», Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун», Англия), Ивица Ивушич («Осиек»);





Защитники:  Деян Ловрен («Зенит», Россия), Филип Уремович («Рубин», Россия), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуе Чалета-Цар («Марсель», Франция), Йосип Юранович («Легия», Польша), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Миле Шкорич («Осиек»), Борна Соса («Штутгарт», Германия);





Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Никола Моро («Динамо» Москва, Россия), Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Лука Иванушец, Мислав Оршич (оба – «Динамо», Загреб), Иван Перишич («Интер», Италия);





Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Ливая («Хайдук»), Антонио Чолак («Мальмё», Швеция).





Как видите, все звёзды хорватской сборной на месте. Другой вопрос, кто попадёт в окончательную заявку на игру. Но имена и клубы, в которых играют Модрич и компания, конечно, впечатляют.





Что ж, победа нужна обеим командам. Чтобы оторваться от конкурентов, которые очень опасны. Те же хорваты уступили Словении, а мы Словакии. Очень бы не хотелось начинать этот важный отрезок с поражения, однако, давайте говорить откровенно, у наших гостей, да ещё и при экспериментальном допуске болельщиков на огромной чаше «Лужников» шансов всё-таки побольше. С другой стороны, хорваты не всегда показывают игру на результат в середине дистанции. И в этом наш шанс.





Прогноз – 12:2.





Футбол. Отборочный матч к Чемпионату Мира-2022. Группа Н.





Россия – Хорватия





1 сентября 2021 года. Москва. Стадион «Лужники». 21.45.





Текст: Антон Буялов.


Заглавное фото: Елена Романченко.


Фото: Олег Бухарев.


  •   Просмотров Сегодня: 11

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Япония вновь сыграет с Россией. На этот раз в финале
    » Россия: решить задачу с известным ответом
    » Россия – Испания: это будет посильнее чем «Фауст» Гёте
    » Песчаная буря в Лужниках!
    » 30 сентября состоится жеребьёвка Чемпионата мира-2022
    » Пляжный футбол: жребий на Чемпионат Мира брошен
    » Регби-7: Непобедимым девушкам Кузина покорилась Европа и роковые немцы
    » «Олимп-Долгопрудный» — «Динамо-2»: закрытие всех вопросов?
    » Сборная Армении в сумасшедшем матче одолела сборную Румынии
    » ЦСКА – СКА: классика Кубка Гагарина
    » Гандбольное рождество в Москве
    » Сборная России проиграла Австрии в отборочном матче Евро-2016
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Россия – Хорватия: не дать «шахматным» разыграть свою партию в Москве!

    • 23:04
    • 11
    • 0

    Страны-члены СНГ согласовали документ о сотрудничестве в области биологической безопасности

    • 22:11
    • 17
    • 0

    МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа

    • 21:57
    • 16
    • 0

    Найти и обезвредить. 5 упражнений для борьбы с выгоранием

    • 18:42
    • 37
    • 0

    С 1 сентября Украина закрывает границы для машин с приднестровскими номерами

    • 18:05
    • 26
    • 0

    МИД Армении призвал Азербайджан к соблюдению международных норм

    • 17:21
    • 37
    • 0

    Военные моряки Азербайджана заняли последнее место в международном конкурсе артиллерийской стрельбы

    • 16:17
    • 35
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67851
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 66969
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62885
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55417
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50467
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44807
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43031
    • 0

    Страны-члены СНГ согласовали документ о сотрудничестве в области биологической безопасности

    • 22:11
    • 17
    • 0

    Россия – Хорватия: не дать «шахматным» разыграть свою партию в Москве!

    • 23:04
    • 11
    • 0

    МГК ЦСКА – «Динамо-Сунгуль»: сенсации не будет – Давид не устоит против Голиафа

    • 21:57
    • 16
    • 0

    С 1 сентября Украина закрывает границы для машин с приднестровскими номерами

    • 18:05
    • 26
    • 0

    Россия поделилась с Туркменистаном опытом по ликвидации разливов нефти

    • 11:36
    • 19
    • 0

    Страны СНГ готовят единый список профессий для реагирования на ситуации эпидемического характера

    • 14:38
    • 36
    • 0

    Узбекистан и ИБР продолжат партнёрство в инвестиционной сфере

    • 13:11
    • 24
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА