Страны-члены СНГ согласовали документ о сотрудничестве в области биологической безопасности

В Минске 30 августа состоялось совещание экспертной группы государств-участников СНГ. Стороны утвердили совместно разработанный документ о сотрудничестве в сфере обеспечения биологической защиты. Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба Исполкома Организации.

В заседании приняли участие представители Казахстана, Белоруссии, Киргизии, РФ, Узбекистана и Таджикистана. Они согласовали проект заявления глав стран-членов Содружества в области обеспечения биологической безопасности.

Принятие документа позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан государств-участников Организации и осуществлять мониторинг биологических угроз. Данные вопросы в настоящее время являются одними из приоритетных в политике стран-членов Содружества.

Добавим, что эксперты стран-членов СНГ также разрабатывают совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств государств-участников Организации в области запрещения биологического и токсинного оружия.