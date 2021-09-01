Посевная пшеницы и подготовка к 1 сентября обсуждены на совещании президента с хякимами велаятов

Хякимы велаятов и зампред Кабинета Министров по АПК Эсемурад Оразгелдиев отчитались перед главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым о ходе подготовительных работ по посеву пшеницы, в том числе обработке земли, ремонту и подготовке к началу посевной специализированных комбайнов и другой дополнительной техники, увлажнению почвы, приготовления семенной базы. Также руководители велаятов доложили президенту о подготовке мероприятий, которые проводятся в рамках «Дня знаний и студенческой молодёжи». В этот день первоклассникам вручат подарки от президента, новенькие компьютеры. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Начало посевной намечено на 3 сентября, в связи с этим глава государства дал поручения хякимам держать под полным контролем, намеченные посевные работы, используя агротехнические ресурсы в полном объёме для выполнение поставленных задач.

Президенту было доложено, что к началу учебного года по стране откроются семь новых среднеобразовательных школ, пять из них в Ахалском велаяте и два в Лебапском велаяте.

Президент Туркменистана дал поручение особо уделить внимания выращиванию осеннего урожая картофеля, по агротехническому уходу за рисовыми полями в Дашогузском и Лебапском велаятах, и полями засеянными сахарной свеклой в Марыйском и Балканском велаятах.