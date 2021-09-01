﻿ Обнородованны официальные данные погибших азербайджанцев во время войны в Республике Арцах | 11000 азербайджанцев


 
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Обнородованны официальные данные погибших азербайджанцев во время войны в Республике Арцах | 11000 азербайджанцев

 Обнородованны официальные данные погибших азербайджанцев во время войны в Республике Арцах | 11000 азербайджанцев
Сухие цифры + странная арифметика = made in Azerbaijan

В Бакинской Республике решили обеспечить жильем семьи погибших и инвалидов войны. В рамках программы, с 2021 по 2025 год, лицам этих категорий будет выдано 11 тысяч квартир и индивидуальных домов.

За прошедший период, лицам данной категории уже выдано 10500 квартир.

Но, вспомним, что  заявляя о своих потерях, министерство обороны Бакинской Республики объявило о 2 тыс. 783 погибших, 100 пропавших без вести и 1 тыс. 245 инвалидах войны.
Вспоминаем начальную школу и приплюсовываем эти цифры, в результате получаем 4128 погибших, пропавших без вести и инвалидов войны.

Вычитаем эту цифру из 11000 и получаем 6872 . Такова цифра необъявленных потерь именно среди граждан Бакинской Республики, без учета привезенных террористов и военнослужащих ВС Турции.

Интересно, до каких пор военному преступнику, диктатору, убийце Ильхаму Алиеву удастся обманывать своих граждан  или когда наступит тот момент, когда граждане Бакинской Республики поймут, что с ними вытворяют по локоть в крови кланы Алиевых и Пашаевых?
 
ИСТОЧНИК
 

  Источник:FMG NEWS
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