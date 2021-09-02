﻿ Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.

Президент Арцаха Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.

«Дорогие соотечественники!2 сентября – важнейший день в нашей жизни. На совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов, созванной 30 лет в Степанакерте, была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. На пути государственного строительства у нас были достижения и потери.Преклоняю голову перед памятью всех погибших за Родину. Человеческие потери невосполнимы, но при этом обязывающие. На нас лежит историческая ответственность: жить и созидать на своей собственной родине, создавать Республику Арцах, руководствуясь нашими национальными ценностями и международно признанными правами.