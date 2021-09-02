﻿ Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.


 
  • 11:00 – Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости» 
  • 10:12 – Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики. 
  • 09:28 – Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ 
  • 11:00 – Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости» 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.

 поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики Арцах
Президент Арцаха Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.

«Дорогие соотечественники!

2 сентября – важнейший день в нашей жизни. На совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов, созванной 30 лет в Степанакерте, была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. На пути государственного строительства у нас были достижения и потери.

Преклоняю голову перед памятью всех погибших за Родину. Человеческие потери невосполнимы, но при этом обязывающие. На нас лежит историческая ответственность: жить и созидать на своей собственной родине, создавать Республику Арцах, руководствуясь нашими национальными ценностями и международно признанными правами.

Поздравляю с Днем Республики Арцах!»

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 46

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил звание "Герой Арцаха" Арарату Мелкумяну
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян и министр обороны Джалал Арутюнян посетили юго-восточную часть Республики
    » Сегодня – День независимости Республики Арцах | С ПРАЗДНИКОМ, АРЦАХ
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание
    » Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян
    » Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с днем его рождения
    » Преклоняю голову перед памятью погибших во имя независимости Арцаха | Никол Пашинян
    » Президент Армении с рабочим визитом отбыл в Арцах
    » Президент НКР направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Армянской Республики
    » Президент Нагорного Карабаха поздравил соотечественников с Днем референдума о независимости и Конституции НКР
    » Бако Саакян направил поздравительное послание чрезвычайному и полномочному послу Республики Армения в Российской Федерации
    » Президент НКР поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости»

    • 11:00
    • 35
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.

    • 10:12
    • 46
    • 0

    Гороскоп на сегодня 2 сентября

    • 09:19
    • 45
    • 0

    Обнородованны официальные данные погибших азербайджанцев во время войны в Республике Арцах | 11000 азербайджанцев

    • 13:14
    • 68
    • 0

    Посевная пшеницы и подготовка к 1 сентября обсуждены на совещании президента с хякимами велаятов

    • 11:31
    • 67
    • 0

    Общий гороскоп на 1 сентября

    • 09:02
    • 77
    • 0

    Россия – Хорватия: не дать «шахматным» разыграть свою партию в Москве!

    • 23:04
    • 68
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67878
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67045
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62914
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55441
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50492
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44831
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43053
    • 0

    Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости»

    • 11:00
    • 35
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики.

    • 10:12
    • 46
    • 0

    Гороскоп на сегодня 2 сентября

    • 09:19
    • 45
    • 0

    Обнородованны официальные данные погибших азербайджанцев во время войны в Республике Арцах | 11000 азербайджанцев

    • 13:14
    • 68
    • 0

    Посевная пшеницы и подготовка к 1 сентября обсуждены на совещании президента с хякимами велаятов

    • 11:31
    • 67
    • 0

    Общий гороскоп на 1 сентября

    • 09:02
    • 77
    • 0

    Страны-члены СНГ согласовали документ о сотрудничестве в области биологической безопасности

    • 22:11
    • 68
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА