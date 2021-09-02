﻿ Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости»


 
  • 11:00 – Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости» 
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Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна информационному агентству «РИА Новости»

 Интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна

Каким будет внешнеполитический курс нового правительства Армении? Сохранится ли настрой на стратегическое сотрудничество с Россией? Как Вы считаете,  был ли период недоверия между двумя странами, и удалось ли его преодолеть?

Республика Армения проводит предсказуемую, стабильную и надежную внешнюю политику. Ереван неоднократно, как делом, так и словом доказывал свою последовательность в вопросе развития армяно-российских стратегических союзнических отношений. Уверен, что народы наших стран продолжат славные традиции, основанные на многовековой дружбе, взаимном доверии, открытости и полном понимании.

В утверждённой на днях программе правительства, сформированного по итогам состоявшихся в Армении парламентских выборов, вновь подтверждена готовность к практическому наращиванию армяно-российских союзнических отношений по всему спектру. Мы продолжим расширение и углубление нашего взаимодействия с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки.

Рассчитываем, что совместными усилиями мы обогатим наше сотрудничество новыми примерами в политической, торгово-экономической и в других областях, а также проявлениями конструктивного взаимодействия на международных и региональных площадках, существенным продвижением в сфере безопасности, в военной и военно-технической областях.

 

Насколько реально подписание мирного договора с Азербайджаном в обозримой перспективе? Возможно ли включение в этот документ пункта о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга?

Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть - неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе.

Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному  и устойчивому миру в регионе.

Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине.

 

Когда начнутся переговоры между Арменией и Азербайджаном о делимитации и демаркации границы? Будет ли сохранен трехсторонний формат с участием России, или в этот процесс могут быть вовлечены другие страны-посредники Минской группы, либо международные организации, такие как ООН или ОБСЕ?

Переговоров по делимитации и демаркации границ нет. На данный момент ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку, а также готовность последнего отказаться от политики инициирования искусственной повестки дня через грубое нарушение норм и принципов международного права. Если Азербайджан займет конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении, то есть вернется на позиции, которые были по состоянию на 11 мая этого года, то будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации.

Указанные переговоры ведутся при непосредственном участии российской стороны, и мы рассчитываем на возможность нахождения решения этого вопроса в ходе таких обсуждений, при которых не будет необходимости обращаться к упомянутым Вами структурам.

 

Прорабатывается ли возможность саммита на трехстороннем уровне между главами Армении, России и Азербайджана?

Мир и стабильность в регионе - наша долгосрочная стратегия. Мы приветствуем посреднические усилия России в этом направлении, в том числе и по возобновлению переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Для всех очевидно, что применение силы никоим образом не может являться урегулированием конфликта, окончательное, всеобъемлющее и устойчивое разрешение которого должно быть на основе известных сторонам элементов и принципов, выработанных сопредседательством Минской группы ОБСЕ. И это не только позиция Армении, но и России, Франции и Соединенных Штатов, выступающих в едином формате сопредседателей. Это позиция самого международного сообщества.

 

Глава армянского правительства предложил разместить вдоль границы с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и мониторинговую миссию ОДКБ. Ведутся ли уже конкретные переговоры по этим предложениям? Выражала ли российская сторона интерес к этому вопросу?

С 12 мая этого года мы столкнулись с ситуацией, когда вооруженные подразделения Азербайджана проникли на суверенную территорию Республики Армения, что чревато взрывоопасными последствиями. Это недопустимо и ситуация должна быть разрешена посредством немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.

В этом контексте, инициативы, касательные пограничников и мониторинговой миссии в соответствующих приграничных районах Армении, следует рассматривать в качестве шага, направленного на сдерживание милитаристских устремлений азербайджанской стороны и избежание кровопролития.

 

Ожидает ли армянская сторона продления срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе? Ведутся ли переговоры с целью обеспечения бессрочного пребывания там миротворческого контингента РФ?

Ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха, сыграла Россия, при непосредственной вовлеченности которой 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана, направленное на прекращение всех боевых действий и огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно этому Заявлению, 5-летний срок пребывания миротворческого контингента автоматически продлевается, если одна из Сторон заблаговременно не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения. Присутствие российских миротворцев играет очень важную роль в обеспечении безопасности и права народа Арцаха на жизнь, о чем четко говорится в утвержденной на днях программе правительства Армении на 2021-2026гг.

Между тем, надо заметить, что Азербайджан не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, но и ведет сильную пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Более того, Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность миротворческой миссии. В этом ключе следует рассматривать и пленение армянских военнослужащих в зонах ответственности миротворцев.

 

Когда в Карабах может прибыть миссия ЮНЕСКО? Баку заявляет, что Армения выступает против такой миссии и всячески ей препятствует. Как вы прокомментируете это заявление?

Необходимость немедленной реализации оценочной миссии ЮНЕСКО возникла в 2020 году для защиты армянского культурного и религиозного наследия от опасности полного уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны. Как в ходе военных действий, так и после прекращения боевых действий и огня многочисленны документированные случаи умышленного уничтожения и вандализма в отношении армянских церквей, других культурных и религиозных памятников со стороны азербайджанских вооруженных сил, которое осуществляется по указанию высшего руководства Азербайджана.

Именно с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО, одновременно обвиняя в этом Армению. Практика создания препятствий для осуществления миссии, политизация вопроса властями Азербайджана продолжается и сейчас. Напомню, что еще в декабре 2020 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре заявил, что Азербайджан не дает согласия на направление миссии.

Культурное и религиозное наследие Арцаха, которое находится под угрозой уничтожения, нуждается в срочном внимании международного сообщества, чтобы должным образом обеспечить его сохранение и предотвращение случаев вандализма. Армения заинтересована в осуществлении миссии ЮНЕСКО в максимально короткие сроки и продолжает прилагать целенаправленные усилия в этом направлении.

 

ИСТОЧНИК МИД АРМЕНИИ


  Источник:FMG NEWS
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