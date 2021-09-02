﻿ Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Возобновление мирного процесса в рамках сопредседательства МГ станет значимым фактором для установления и сохранения стабильности в регионе. Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с Днем Республики Арцах!

Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе.

30 лет назад в этот день народ Арцаха подтвердил свое законное право распоряжаться своей жизнью, будущим и жить свободно. Любое насилие против него направлено против человечества, человеческой цивилизации и естественного права человека. Таковым было применение насилия против народа Арцаха сразу после провозглашения независимости - война, в результате которой термин «Нагорно-Карабахский конфликт» вошел в повестку международных отношений.К сожалению, конфликт не нашел разрешения, и насилие продолжилось, получив свое самое гнусное проявление развязанной в 2020 году войной против Республики Арцах, преследующей цель решить конфликт силой. Эта война, несмотря на все усилия противника, не достигла своей цели. Арцах сегодня хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства. Мы помним всех наших погибших в борьбе за свободу Арцаха и склоняем головы перед их памятью. Право народа Арцаха на самоопределение является священным. Оно не может быть остановлено путем применения силы. В результате этого процесса окончательное разрешение должен получить вопрос статуса Арцаха на основе права наций на самоопределение.