﻿ Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян


 
  • 20:39 – Главы МИД Армении и Ирана высказались за укрепление многовековых межнациональных отношений 
  • 16:30 – В нашей истории, для Армянского мира Арцах и арцахцы всегда имели особую роль | Президент Армении Армен Саркисян 
  • 09:28 – Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ 
  • 20:39 – Главы МИД Армении и Ирана высказались за укрепление многовековых межнациональных отношений 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян 
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

30 лет назад в этот день народ Арцаха подтвердил свое законное право распоряжаться своей жизнью, будущим и жить свободно. Любое насилие против него направлено против человечества, человеческой цивилизации и естественного права человека. Таковым было применение насилия против народа Арцаха сразу после провозглашения независимости - война, в результате которой термин «Нагорно-Карабахский конфликт» вошел в повестку международных отношений.

К сожалению, конфликт не нашел разрешения, и насилие продолжилось, получив свое самое гнусное проявление развязанной в 2020 году войной против Республики Арцах, преследующей цель решить конфликт силой. Эта война, несмотря на все усилия противника, не достигла своей цели. Арцах сегодня хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства. Мы помним всех наших погибших в борьбе за свободу Арцаха и склоняем головы перед их памятью. Право народа Арцаха на самоопределение является священным. Оно не может быть остановлено путем применения силы. В результате этого процесса окончательное разрешение должен получить вопрос статуса Арцаха на основе права наций на самоопределение.

Возобновление мирного процесса в рамках сопредседательства МГ станет значимым фактором для установления и сохранения стабильности в регионе. Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с Днем Республики Арцах!
Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 69

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    » МИД Республики Арцаха приветствует историческое решение Сената Франции о признании независимости Арцаха.
    » Началась Мировая гибридная война | Никол Пашинян
    » Для чего эта война? | Премьер-министр Армении Никол Пашинян
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал признать независимость Арцаха
    » Сегодня – День независимости Республики Арцах | С ПРАЗДНИКОМ, АРЦАХ
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову поздравительное послание
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко
    » Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна
    » МИД Армении об апрельской агрессии Баку: применение силы не может оказать давление на право народа Арцаха
    » В Карабахе отмечают День возрождения
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 июня прибыл в Нагорно-Карабахскую Республику
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Главы МИД Армении и Ирана высказались за укрепление многовековых межнациональных отношений

    • 20:39
    • 29
    • 0

    МИД России прокомментировал запрет Украины на въезд машин с приднестровскими номерами

    • 19:33
    • 30
    • 0

    В пяти городах Туркменистана откроются пункты голосования в Госдуму РФ

    • 18:38
    • 30
    • 0

    В нашей истории, для Армянского мира Арцах и арцахцы всегда имели особую роль | Президент Армении Армен Саркисян

    • 16:30
    • 53
    • 0

    Желаю арцахцам крепкого здоровья и стойкости духа. Верю, что Арцах может стать символом долгосрочного мира. | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 15:50
    • 69
    • 0

    Узбекистан и ITFC подписали договоры в области финансирования

    • 15:36
    • 28
    • 0

    Глава МИД и представитель СВМДА рассмотрели подготовку к 6-й министерской встрече Организации

    • 15:35
    • 28
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67885
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67078
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62918
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55445
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50496
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44835
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43057
    • 0

    Сергей Фёдоров: «Вся борьба ещё впереди»

    • 11:36
    • 25
    • 0

    Боб Хартли: «Хочешь быть успешным — много трудись!»

    • 08:44
    • 24
    • 0

    Туркменистан стал долгосрочным партнёром Поднебесной в поставках газа

    • 12:51
    • 20
    • 0

    Шавкат Мирзиёев подписал постановление о закреплении техникумов за вузами Узбекистана

    • 12:51
    • 33
    • 0

    Президент Туркменистана призвал молодое поколение любить спорт

    • 13:21
    • 22
    • 0

    Кабмин РФ нарастит меры поддержки регионов для развития ОЭЗ, индустриальных парков и технопарков

    • 13:33
    • 20
    • 0

    Туркменская дыня «Гуляби» появилась на рынках Дубая

    • 13:54
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА