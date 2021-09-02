﻿ В нашей истории, для Армянского мира Арцах и арцахцы всегда имели особую роль | Президент Армении Армен Саркисян

Дорогие соотечественники,

2 сентября 1991 года была провозглашена Республика Арцах.

Мы встречаем 30-летие этого знаменательного события в сложнейший период – в создавшейся после 44-х дневной войны трудной ситуации.

Ещё раз выражаю свои глубокие соболезнования семьям и родным погибших в войне.

Мы стоим перед общеармянским испытанием, для преодоления которого опять-таки необходимы общенародное единство и сплочённость.

Вопросы, связанные с обеспечением независимости Арцаха и неприкосновенности жизни населения, непрекращающимися угрозами новой войны со стороны Азербайджана, статусом Арцаха, решением социально-экономических и гуманитарных вопросов, являются приоритетами общенациональной повестки.

Они не могут быть решены без существования экономически и политически сильной, развитой, конкурентоспособной Армении, без основательного преобразования связей Родина-Диаспора и полноценного использования существующего потенциала, без полноценного сотрудничества с нашими международными партнёрами.

В нашей истории, для Армянского мира Арцах и арцахцы всегда имели особую роль. Так же и сегодня, когда для нашего народа начался период, полный новых вызовов.

Мы больше не имеем права ошибиться в каком-либо общеармянском вопросе.