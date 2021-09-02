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Главы МИД Армении и Ирана высказались за укрепление многовековых межнациональных отношений

Главы МИД Армении и Ирана высказались за укрепление многовековых межнациональных отношенийМинистры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Ирана Хосейн Амир Абдуллахян 1 сентября провели переговоры по телефонной связи относительно дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В начале разговора Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдуллахян озвучили слова поздравления друг другу по поводу назначения на пост глав внешнеполитических ведомств Армении и Ирана, а также высказались за совместную кооперацию по укреплению долгосрочных дружественных отношений.

Министры рассмотрели возможности наращивания эффективной взаимосвязи во многих секторах, в частности в торгово-экономической области. Для выполнения этой задачи активно функционирует совместная межгосударственная комиссия.

Также подчеркнули значимость принятия и реализацию многостороннего договора об открытии транснациональной транспортной системы по маршруту Персидский залив - море.

Кроме того, дипломаты обсудили проблемы касательно обеспечения безопасности в регионе и в мире.

Руководитель диппредставительства Армении акцентировал внимание на последствиях, повлекших неправомерное вооруженное вмешательство соседнего государства на армянские земли. По словам Арарат Мирзоян такое враждебное поведение создают дополнительные риски и угрозу стабильности.


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