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В пяти городах Туркменистана откроются пункты голосования в Госдуму РФ

В пяти городах Туркменистана откроются пункты голосования в Госдуму РФВ Российской Федерации 19 сентября состоится единый день голосований. В связи с чем посольство РФ в Туркменистане сообщает, что граждане России могут пройти в этот день процедуру голосования в пяти основных городах Туркменистана. Граждане РФ, кроме выбора представителей в нижнюю палату парламента могут проголосовать также за депутатов в 39 региональных законодательных собраний и за 12 новых глав субъектов, трое из которых будут выбираться через депутатов региональных парламентов. Также отмечается, что выборы проголосовать в выборах Госдумы будут идти три дня с 17 сентября. Об этом сообщили в национальном госинформагентстве «Туркменистан сегодня»

Для граждан, проживающих в велаятах (областях) Туркменистана ближайшие урны для голосования будут организованы в административных центрах трёх городов Дашогуз, Мары, Туркменабат в здании администрации. Также урны голосования будут находиться в здании «„Русского дома“ в городе Туркменбаши Балканского велаята при российском консульстве в Туркменбаши, и в столице Туркменистана Ашхабаде, где принять участие в голосовании можно будет принять в здании „‚Русского дома‘ при посольстве РФ в Туркменистане. Начало голосования с 08:00 часов до 20:00 часов.


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