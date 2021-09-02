МИД России прокомментировал запрет Украины на въезд машин с приднестровскими номерами

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 1 сентября прокомментировала ситуацию, связанную с запретом на въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими регистрационными номерными знаками. Об этом сообщает пресс-служба МИД Россия.

Было отмечено, что данный возмутительный шаг украинской стороны наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан.

В связи с этим, Захарова призвала официальный Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека.

Российская сторона считает, что вышеуказанные меры Украины в отношении Приднестровья окажут самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на «нет» все усилия по восстановлению его позитивной динамики.

Напомним, что с 1 сентября в Украину перестали впускать машины с приднестровскими номерами.

Ранее, кабмин Молдовы сообщил, что попросил Киев отложить введение запрета до 10 января 2022 года. Однако получил отказ.