Северная Македония - Армения 0:0: Армения сохраняет лидерство в своей группе



Подопечные Хоакина Капарроса в Скопье были более близки к тому, чтобы добиться успеха. Однако, армянские футболисты не могли завершить опасные для соперника ситуации точным ударом.



Армения осталась единоличным лидером группы J oтборочного цикла на ЧМ-2022 с 10 очками. На второе место вышли немецкие футболисты, в активе которых 9 очков и с которыми наша команда встретится 5 сентября.