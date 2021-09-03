Северная Македония - Армения 0:0
- 03.09.2021, 09:00,
- Армения Спорт
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Источник:FMG NEWS
Северная Македония - Армения 0:0: Армения сохраняет лидерство в своей группе
Подопечные Хоакина Капарроса в Скопье были более близки к тому, чтобы добиться успеха. Однако, армянские футболисты не могли завершить опасные для соперника ситуации точным ударом.
Армения осталась единоличным лидером группы J oтборочного цикла на ЧМ-2022 с 10 очками. На второе место вышли немецкие футболисты, в активе которых 9 очков и с которыми наша команда встретится 5 сентября.
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