﻿ Конгресмены США поздравили народ Арцаха с Днем Независимости

Сопредседатели фракции Конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, Гус Билиракис, Джеки Спейер, Дэвид Валадао и Адам Шифф направили народу Арцаха поздравительное письмо с Днем независимости.

В письме американские политики выразили поддержку Арцаху в эти сложные время, который подвергается перманентному давлению и актам агрессии азербайджанского режима Ильхама Алиева.Конгрессмены заверили, что продолжат требовать от администрации Джо Байдена принять меры в отношении Турции и Азербайджана за их незаконное нападение на Арцах. Они также выразили поддержку Минской группы ОБСЕ и отметили, что будут требовать возвращения Арцаха за стол переговоров.",- написал по этому поводу конгрессмен Фрэнк Паллоне в Twitter.