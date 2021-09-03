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Конгресмены США поздравили народ Арцаха с Днем Независимости

 Конгресмены США поздравили народ Арцаха с Днем Независимости
Сопредседатели фракции Конгресса США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне, Гус Билиракис, Джеки Спейер, Дэвид Валадао и Адам Шифф направили народу Арцаха поздравительное письмо с Днем независимости.

В письме американские политики выразили поддержку Арцаху в эти сложные время, который подвергается перманентному давлению и актам агрессии азербайджанского режима Ильхама Алиева.

Конгрессмены заверили, что продолжат требовать от администрации Джо Байдена принять меры в отношении Турции и Азербайджана за их незаконное нападение на Арцах. Они также выразили поддержку Минской группы ОБСЕ и отметили, что будут требовать возвращения Арцаха за стол переговоров.

"Мы обязуемся продолжать наши усилия по укреплению связей между нашими странами и поддержке Арцаха в эти трудные времена",- написал по этому поводу конгрессмен Фрэнк Паллоне в Twitter.

  Источник:FMG NEWS
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