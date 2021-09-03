Гороскоп на сегодня 3 сентября
- 03.09.2021, 10:00,
- Развлечения » Гороскоп
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Источник:FMG NEWS
Гороскоп на сегодня 3 сентября
В этот день общественное мнение и настроение
окружения будут оказывать на Вас сильное воздействие, поэтому старайтесь
выбирать правильный круг общения, а лучше вообще воздержитесь от любых
массовых мероприятий. Первая половина дня принесет больше творческой
энергии, а вот для любых косметических процедур это не самое подходящее
время.
Гороскоп покупок на сегодня
День неудачен для приобретения изделий из пластика, пластмассы, крупногабаритной бытовой техники
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