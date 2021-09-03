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Гороскоп на сегодня 3 сентября

  • 03.09.2021, 10:00,
  • Развлечения » Гороскоп
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
 Гороскоп на сегодня 3 сентября
Гороскоп на сегодня 3 сентября
В этот день общественное мнение и настроение окружения будут оказывать на Вас сильное воздействие, поэтому старайтесь выбирать правильный круг общения, а лучше вообще воздержитесь от любых массовых мероприятий. Первая половина дня принесет больше творческой энергии, а вот для любых косметических процедур это не самое подходящее время.
 
Гороскоп покупок на сегодня
День неудачен для приобретения изделий из пластика, пластмассы, крупногабаритной бытовой техники

  Источник:FMG NEWS
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