Гороскоп на сегодня 3 сентября

В этот день общественное мнение и настроение окружения будут оказывать на Вас сильное воздействие, поэтому старайтесь выбирать правильный круг общения, а лучше вообще воздержитесь от любых массовых мероприятий. Первая половина дня принесет больше творческой энергии, а вот для любых косметических процедур это не самое подходящее время.



Гороскоп покупок на сегодня

День неудачен для приобретения изделий из пластика, пластмассы, крупногабаритной бытовой техники