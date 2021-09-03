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В Ташкенте будет запущено полноценное представительство ИБР

  • 03.09.2021, 12:47,
  • В Мире + Европа
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В Ташкенте будет запущено полноценное представительство ИБРРуководитель узбекской республики Шавкат Мирзиёев 2 сентября провёл переговоры с новоназначенной главой Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром, который прилетел в государство для участия в сорок шестом ежегодном заседании Совета управляющих ИБР. Отдельное внимание политики уделили обсуждению актуальных вопросов касательно разработки следующих практических шагов для эффективного развития двустороннего взаимодействия. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Мирзиёева.

Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику укрепления билатеральных отношений. Они подчеркнули, что с момента начала сотрудничества были осуществлены тридцать масштабных инвестиционных проектов на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Внедрённые проекты охватывают такие сферы, как транспорт, жилищно-коммунальный комплекс, энергетика, сельское и водное хозяйство, медицина, наука и образование, бизнес-сектор и другие.

Основное внимание было уделено тому, что необходимо в ближайшем времени принять и осуществить новую программу партнёрства на 2022-25 годы, запустить полноценное представительство ИБР в Ташкенте и увеличить эффективность инструментов финансирования.

Чиновники сошлись в едином мнении о том, что деятельность запланированного на создание Фонда развития экономического потенциала государства послужит неизменным механизмом поддержки инициатив предпринимательства, содействия организации новых рабочих мест и процветания жителей страны, в особенности, женщин и молодого поколения.


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