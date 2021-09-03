Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид 2 сентября провели переговоры по телефонной связи относительно дальнейшего развития сотрудничества в вопросе регулирования нагорно-карабахского конфликта и обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В начале разговора Хельга Мария Шмид передала слова поздравления в адрес Арарат Мирзояну по поводу назначения на пост главы внешнеполитического ведомства Армении.

Министр Армении отметил особую миссию организации ОБСЕ в обеспечении стабильности и мира. В связи с этим, выразил готовность в наращивании эффективной взаимосвязи в гуманитарном, экологическом, экономическом, политическом и военном областях.

В данном контексте, было констатировано о сотрудничестве в рамках выполнения программы развития, что будет продолжено в будущем.

Собеседники отсудили положение дел в Арцаха, а также негативные последствия агрессивных азербайджано-турецких действий.

По словам Арарат Мирзояна необходимо возобновление процесса по мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха при участии сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Также была подчеркнута значимость возвращения мирного спокойствия и стабильности в страну. К сожалению, продолжающиеся провоцирующие действия Азербайджана, включая просачивание военнослужащих на территорию независимого государства, создают новые очаги нестабильности.