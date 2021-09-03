﻿ Токио является одним из важных партнёров Ашхабада в сфере инвестиций » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:20 – Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере 
  • 17:46 – Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ 
  • 09:28 – Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ 
  • 17:46 – Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Токио является одним из важных партнёров Ашхабада в сфере инвестиций

  • 03.09.2021, 12:20,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Токио является одним из важных партнёров Ашхабада в сфере инвестицийЗаместитель главы правительства Туркменистана, председатель туркменской части туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Сердар Бердымухамедов 2 сентября провёл встречу с государственным министром Японии Эджима Киёши. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Официальные отметили, что нынешнее состояние двустороннего сотрудничества основано на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения.

Туркменская сторона подчеркнула, что Япония  — одна из основных партнёров Туркменистана в сфере инвестиций. Сообщается, что между сторонами имеются активные контакты в рамках крупных компаний.

Особо была отмечена значимость совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Туркменистана Бердынияз Мятиев в ходе переговоров с японским послом в стране Хироюки Ямамото  обсудил имплементацию достигнутых договорённостей в ходе визита туркменской делегации в Токио во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым в июле текущего года.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Делегация МИД Грузии гостила в Туркменистане
    » Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну
    » Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничества
    » Туркменистан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в различных сферах
    » Глава Туркменистана прибыл в Токио
    » Глава Туркменистана и японский премьер обсудили развитие двустороннего партнёрства
    » Замминистра Киргизии обсудил с послом Саудовской Аравии открытие прямых авиарейсов
    » Вице-премьер Туркменистана и премьер Казахстана рассмотрели способы развития связей
    » Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество
    » Глава МИД Туркменистана провёл онлайн встречу с представителем ЕС
    » Президент Туркменистана в ноябре посетит Италию
    » Главы МИД Туркменистана и Украины провели онлайн-переговоры
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере

    • 18:20
    • 0
    • 0

    Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ

    • 17:46
    • 0
    • 0

    В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса

    • 16:30
    • 0
    • 0

    В Ташкенте будет запущено полноценное представительство ИБР

    • 12:47
    • 0
    • 0

    Токио является одним из важных партнёров Ашхабада в сфере инвестиций

    • 12:20
    • 0
    • 0

    В Казахстане готовится Общенациональный план реализации Послания президента народу

    • 11:57
    • 0
    • 0

    Молдавия надеется улучшить торговые отношения с Францией

    • 11:57
    • 0
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67894
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67127
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62929
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55452
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50504
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44843
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43065
    • 0

    В столице Таджикистана план иммунизации от коронавируса выполнен на 91,7%

    • 09:20
    • 0
    • 0

    Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере

    • 18:20
    • 0
    • 0

    В экономику Туркменистана за 30 лет инвестировано свыше $200 млрд

    • 10:29
    • 0
    • 0

    В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса

    • 16:30
    • 0
    • 0

    Эмиратская сторона планирует открыть в странах Центральной Азии торгово-логистические центры

    • 10:48
    • 0
    • 0

    Молдавия надеется улучшить торговые отношения с Францией

    • 11:57
    • 0
    • 0

    В Казахстане готовится Общенациональный план реализации Послания президента народу

    • 11:57
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА