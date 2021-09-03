Токио является одним из важных партнёров Ашхабада в сфере инвестиций

Заместитель главы правительства Туркменистана, председатель туркменской части туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Сердар Бердымухамедов 2 сентября провёл встречу с государственным министром Японии Эджима Киёши. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Официальные отметили, что нынешнее состояние двустороннего сотрудничества основано на принципах дружбы, доверия и взаимоуважения.

Туркменская сторона подчеркнула, что Япония — одна из основных партнёров Туркменистана в сфере инвестиций. Сообщается, что между сторонами имеются активные контакты в рамках крупных компаний.

Особо была отмечена значимость совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Туркменистана Бердынияз Мятиев в ходе переговоров с японским послом в стране Хироюки Ямамото обсудил имплементацию достигнутых договорённостей в ходе визита туркменской делегации в Токио во главе с вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым в июле текущего года.