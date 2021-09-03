В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса



Оперативный штаб при кабинете министров Бакинской Республики 3 сентября проинформировал о суточной статистике по коронавирусной инфекции. Таким образом, за последние 24 часа в стране зафиксировано 3 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным, от осложнений имеющихся заболеваний скончались 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

При этом, за последние сутки 3 473 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

Отметим, что по информации на 1 сентября от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

Ранее заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Бакинской Республики Шахмар Мовсумов на брифинге заявил, что в Азербайджане 99% скончавшихся от коронавируса не были привиты.

Он отметил, что никаких тяжелых последствий после уколов среди населения не наблюдалось. Мовсумов с уверенность заявил, что все используемые вакцины полностью безопасны.