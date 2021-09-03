﻿ В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 18:20 – Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере 
  • 17:46 – Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ 
  • 09:28 – Армения планирует укреплять сотрудничество с МВФ в рамках выполнения совместных программ 
  • 17:46 – Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ 
  • 10:30 – Горячие Красотки Miss Universe | Бикини 
  • 15:00 – Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса

  • 03.09.2021, 16:30,
  • В Мире + Европа Украина Азербайджан
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса
Оперативный штаб при кабинете министров Бакинской Республики 3 сентября проинформировал о суточной статистике по коронавирусной инфекции. Таким образом, за последние 24 часа в стране зафиксировано 3 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным, от осложнений имеющихся заболеваний скончались 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

При этом, за последние сутки 3 473 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

Отметим, что по информации на 1 сентября от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

Ранее заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Бакинской Республики Шахмар Мовсумов на брифинге заявил, что в Азербайджане 99% скончавшихся от коронавируса не были привиты.

Он отметил, что никаких тяжелых последствий после уколов среди населения не наблюдалось.  Мовсумов с уверенность заявил, что все используемые вакцины полностью безопасны.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » За последние дни в Азербайджане наблюдается резкий скачок роста коронавирусной инфекции
    » В Азербайджане ежедневно регистрируют более 3000 случаев коронавируса
    » В Азербайджане ежедневно фиксируются около 2500 случаев коронавирусной инфекции
    » В Азербайджане фиксируется пугающая статистика заражения коронавирусной инфекцией
    » 588 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семь человек скончались
    » Коронавирус в Азербайджане остановить уже невозможно | более 77000 фактов заражения коронавирусной инфекцией
    » Критическая ситуация с коронавирусом в Азербайджане | + 3 322
    » В Армении существенно сократилось число выявленных случаев коронавируса
    » В Киргизии растут случаи ежедневных летальных исходов от коронавируса
    » В Азербайджане выявили 822 больных коронавирусом | Что скрывают?
    » В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане
    » В Азербайджане более 1255 зараженных плюс 750 в Нахиджеване | Пандемия в Азербайджане
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере

    • 18:20
    • 0
    • 0

    Глава МИД Армении подчеркнул о заинтересованности в усилении взаимодействия с ОБСЕ

    • 17:46
    • 0
    • 0

    В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса

    • 16:30
    • 0
    • 0

    В Ташкенте будет запущено полноценное представительство ИБР

    • 12:47
    • 0
    • 0

    Токио является одним из важных партнёров Ашхабада в сфере инвестиций

    • 12:20
    • 0
    • 0

    В Казахстане готовится Общенациональный план реализации Послания президента народу

    • 11:57
    • 0
    • 0

    Молдавия надеется улучшить торговые отношения с Францией

    • 11:57
    • 0
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 67894
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 67127
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 62929
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 55452
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 50504
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 44843
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43065
    • 0

    В столице Таджикистана план иммунизации от коронавируса выполнен на 91,7%

    • 09:20
    • 0
    • 0

    Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере

    • 18:20
    • 0
    • 0

    В экономику Туркменистана за 30 лет инвестировано свыше $200 млрд

    • 10:29
    • 0
    • 0

    В Азербайджане наблюдается стремительное количество смертей от коронавируса

    • 16:30
    • 0
    • 0

    Эмиратская сторона планирует открыть в странах Центральной Азии торгово-логистические центры

    • 10:48
    • 0
    • 0

    Молдавия надеется улучшить торговые отношения с Францией

    • 11:57
    • 0
    • 0

    В Казахстане готовится Общенациональный план реализации Послания президента народу

    • 11:57
    • 0
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА