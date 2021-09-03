Зеленский: Встреча с Байденом прошла не в постоянно солнечной атмосфере

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября прокомментировал свою встречу с лидером Соединённых Штатов Америки Джо Байденом. По его словам, переговоры были нормальными, но не самые комфортные. Лидеры стран обсудили вопросы безопасности и реформы, сообщает пресс-служба главы государства.

— Я не могу сказать с уверенностью, возникла ли «химия». По моему мнению, встреча была продуктивной, но прошла она не в постоянно солнечной атмосфере. Разговор был мужским, — сказал президент.

Зеленский заострил внимание на том, что Байден положительно оценил судебную и земельную реформы в Украине, а также поддержал стремление страны вступить в НАТО. В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе.

По словам лидера страны, в скором времени в Киев с официальным визитом прилетит глава минобороны США. Байден обещал ввести против «Северного потока — 2» санкции в случае возникновения угрозы для энергобезопасности Украины.

Зеленский выразил надежду на то, что глава Белого дома посетит столицу Украины.

Важно отметить, что вместо запланированного часа, встреча президентов длилась два часа.